Власти Ирана пытаются «активно и агрессивно» убить Трампа, заявили в США
Politico: Иран предпринимает активные попытки убить Дональда Трампа
Власти Ирана намерены убить кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за якобы его виновности в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. С таким утверждением выступила американская газета Politico. По данным журналистов, Тегеран уже предпринимает «активные и агрессивные» попытки.
«Усилия Ирана по убийству Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых он (Иран — Прим. Life.ru) обвиняет в ударе по Сулеймани, ещё более активные и агрессивные, чем сообщалось ранее», — пишет издание со ссылкой на чиновников, которые якобы знакомы с ситуацией.
В статье утверждается, что журналисты переговорили с 24 чиновниками, в том числе с агентами Секретной службы, бывшими парламентариями и другими высокопоставленными лицами, которые заявили о кибератаках и попытках ведения цифровой слежки за экс-чиновниками и их родными. Также Politico отмечает, что власти США никак не защищают бывших сотрудников Совета национальной безопасности, находящихся в списке Ирана, из-за чего некоторым приходится тратить сотни тысяч долларов в год на обеспечение безопасности.
Напомним, убийства генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса произошли в январе 2020 года. Для операции, которую провели американские спецслужбы, использовались беспилотники. Известно, что приказ об авиаударе лично отдал 45-й президент США Дональд Трамп. Бывший глава Штатов назвал Сулеймани главным террористом и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. Иран же в ответ нанёс ракетные удары по базе Ирака, где дислоцировались американские военные.
Напомним, накануне штаб Трампа запросил военный самолёт для его защиты от Ирана. Президент США Джо Байден после этого распорядился охранять республиканца как действующего лидера США и призвал Тегеран прекратить «строить заговоры» против Трампа.
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