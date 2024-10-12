Власти Ирана пытаются «активно и агрессивно» убить Трампа, заявили в США

Власти Ирана намерены убить кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за якобы его виновности в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. С таким утверждением выступила американская газета Politico. По данным журналистов, Тегеран уже предпринимает «активные и агрессивные» попытки.

«Усилия Ирана по убийству Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых он (Иран — Прим. Life.ru) обвиняет в ударе по Сулеймани, ещё более активные и агрессивные, чем сообщалось ранее», — пишет издание со ссылкой на чиновников, которые якобы знакомы с ситуацией.