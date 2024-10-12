Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Трампа

Президент США Джо Байден призвал правительство Ирана прекратить строить заговоры против бывшего американского лидера Дональда Трампа и других экс-чиновников Штатов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

По данным издания, Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты будут расценивать любую иранскую попытку покушения на Трампа как акт войны.

Сообщается, что Байден передал это предупреждение через «высшие эшелоны» иранского руководства, отметив, что подобные действия недопустимы.

«Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны», — сообщают в Politico.