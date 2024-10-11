Трамп запросил военный самолёт для защиты от Ирана
Washington Post: Штаб Трампа запросил военный самолёт для его защиты от Ирана
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что власти Ирана могут организовать на него покушение. В связи с этим политик запросил защиты в виде военного самолёта. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и письма представителей предвыборного штаба Трампа в Секретную службу Соединённых Штатов.
По данным СМИ, за последние недели штаб Трампа отправил несколько таких посланий, где обвинил Секретную службу в недостаточной защите республиканца. По мнению представителей политика, власти США должны предоставить военный самолёт для защиты при перемещениях или обеспечить дополнительную защиту личного самолёта Трампа. Ещё одной требуемой мерой безопасности является запрет на полёты над резиденцией кандидата в президенты и местами проведения его митингов. Также штаб просит предоставить пуленепробиваемые стёкла для выступлений в семи колеблющихся штатах и военные автомобили для передвижений. Всему виной опасения, что Иран якобы может попытаться убить Трампа с помощью ракет или беспилотников.
Авторы WP называют подобные требования беспрецедентными.
Ранее Трамп обвинил Тегеран в создании угрозы его жизни. Официальный представитель МИД страны Насер Канани заявил, что власти Ирана считают заявления политика всего лишь частью его предвыборной кампании.
Напомним, за последние месяцы Трамп пережил уже два покушения. Первое было совершено 13 июля в Пенсильвании. Политика спасло чудо — выпущенная стрелком пуля прошла в миллиметрах от его головы и лишь поранила ухо. Злоумышленник был ликвидирован. Спустя два месяца республиканец едва не стал жертвой проукраинского фанатика, который до этого занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Его схватила охрана кандидата в президенты.
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