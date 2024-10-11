Трамп запросил военный самолёт для защиты от Ирана

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что власти Ирана могут организовать на него покушение. В связи с этим политик запросил защиты в виде военного самолёта. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и письма представителей предвыборного штаба Трампа в Секретную службу Соединённых Штатов.

По данным СМИ, за последние недели штаб Трампа отправил несколько таких посланий, где обвинил Секретную службу в недостаточной защите республиканца. По мнению представителей политика, власти США должны предоставить военный самолёт для защиты при перемещениях или обеспечить дополнительную защиту личного самолёта Трампа. Ещё одной требуемой мерой безопасности является запрет на полёты над резиденцией кандидата в президенты и местами проведения его митингов. Также штаб просит предоставить пуленепробиваемые стёкла для выступлений в семи колеблющихся штатах и военные автомобили для передвижений. Всему виной опасения, что Иран якобы может попытаться убить Трампа с помощью ракет или беспилотников.