Байден распорядился охранять Трампа как действующего президента США

Кандидат на высший государственный пост США Дональд Трамп получит особые меры безопасности, сравнимые с уровнем защиты действующего президента. Такое решение принял американский лидер Джо Байден, поручив Министерству обороны обеспечить своему предшественнику соответствующую поддержку.

В Белом доме Байден подчеркнул, что обратился к Министерству обороны с указанием предоставить Трампу всё необходимое, «как если бы он был действующим президентом». По словам Байдена, речь идёт о безопасности и поддержке, которую штаб Трампа запрашивал в отношении использования военных самолётов и автомобилей.

«Если это подпадает под данную категорию, то прекрасно. Если нет, то ему не следует [предоставлять такую военную технику]», — пояснил он. Шутя, президент добавил, что запросы на военную технику будут удовлетворены, «если только это не истребители F-15».