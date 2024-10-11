Байден распорядился охранять Трампа как действующего президента США
Байден: Пентагон должен обеспечить безопасность Трампа как президенту США
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh
Кандидат на высший государственный пост США Дональд Трамп получит особые меры безопасности, сравнимые с уровнем защиты действующего президента. Такое решение принял американский лидер Джо Байден, поручив Министерству обороны обеспечить своему предшественнику соответствующую поддержку.
В Белом доме Байден подчеркнул, что обратился к Министерству обороны с указанием предоставить Трампу всё необходимое, «как если бы он был действующим президентом». По словам Байдена, речь идёт о безопасности и поддержке, которую штаб Трампа запрашивал в отношении использования военных самолётов и автомобилей.
«Если это подпадает под данную категорию, то прекрасно. Если нет, то ему не следует [предоставлять такую военную технику]», — пояснил он. Шутя, президент добавил, что запросы на военную технику будут удовлетворены, «если только это не истребители F-15».
В сентябре Джо Байден поручил Секретной службе США задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Дональда Трампа после неудачной попытки покушения. Американский лидер отметил, что стране не должно быть места для политического насилия, и указал на важность тщательного расследования произошедшего. Президент подчеркнул, что был рад целости и сохранности своего предшественника, добавив, что безопасность Трампа останется под пристальным контролем властей США перед выборами.