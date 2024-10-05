Трамп призывает не мешать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Трамп: Не следует запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана не следует. Об этом он заявил время предвыборного митинга в Северной Каролине и прошёлся снова по нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.
«Я слушал [президента США Джо] Байдена, он обычно отвечает на половину вопроса, не может ответить. У него спросили, что он думает про Иран. А он сказал: «Пока они не бьют по ядерным штуковинам». А это вещи, по которым ты хочешь ударить. Я сказал, он не прав. Разве не туда надо бить?», — пояснил Трамп во время митинга, комментируя заявление хозяина Белого дома об атаке Ирана по Израилю.
Трамп считает, что действующему президенту Штатов Джо Байдену следовало дать иной ответ, ведь он определённо понимает мощность ядерного оружия. И именно оно должно быть первой целью в данном конфликте.
Напомним, вечером 1 октября Иран совершил атаку на территории Израиля, выпустив около 500 ракет. СМИ сообщили о поражении военной инфраструктуры ЦАХАЛ, но еврейские ВС эту информацию опровергли. Тель-Авив готовится к нанесению удара возмездия.Позднее замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что США примут участие в израильском ответе на атаку Ирана.
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