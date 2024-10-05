Трамп призывает не мешать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана не следует. Об этом он заявил время предвыборного митинга в Северной Каролине и прошёлся снова по нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.

«Я слушал [президента США Джо] Байдена, он обычно отвечает на половину вопроса, не может ответить. У него спросили, что он думает про Иран. А он сказал: «Пока они не бьют по ядерным штуковинам». А это вещи, по которым ты хочешь ударить. Я сказал, он не прав. Разве не туда надо бить?», — пояснил Трамп во время митинга, комментируя заявление хозяина Белого дома об атаке Ирана по Израилю.