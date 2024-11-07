Путин на «Валдае»
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Регион
7 ноября, 20:11
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«Думаю, мы поговорим»: Трамп ответил на вопрос о контактах с Путиным

Трамп не исключил разговора с Путиным после победы на выборах президента США

Новый президент США Дональд Трамп. Обложка © X / Donald J. Trump

Новый президент США Дональд Трамп. Обложка © X / Donald J. Trump

Дональд Трамп не прочь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после победы на выборах президента США. Слова политика приводит NBC News.

По словам Трампа, после итогов голосования он поговорил «вероятно» с 70 мировыми лидерами, но с Путиным ещё не беседовал.

«Я думаю, мы поговорим», — признал американский политик.

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Ранее Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Это произошло со сцены дискусионного клуба «Валдай».

Артур Лапсаков
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