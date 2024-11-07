«Думаю, мы поговорим»: Трамп ответил на вопрос о контактах с Путиным

Дональд Трамп не прочь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после победы на выборах президента США. Слова политика приводит NBC News.

По словам Трампа, после итогов голосования он поговорил «вероятно» с 70 мировыми лидерами, но с Путиным ещё не беседовал.

«Я думаю, мы поговорим», — признал американский политик.