«Думаю, мы поговорим»: Трамп ответил на вопрос о контактах с Путиным
Трамп не исключил разговора с Путиным после победы на выборах президента США
Новый президент США Дональд Трамп. Обложка © X / Donald J. Trump
Дональд Трамп не прочь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после победы на выборах президента США. Слова политика приводит NBC News.
По словам Трампа, после итогов голосования он поговорил «вероятно» с 70 мировыми лидерами, но с Путиным ещё не беседовал.
«Я думаю, мы поговорим», — признал американский политик.
Ранее Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Это произошло со сцены дискусионного клуба «Валдай».