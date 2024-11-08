Трамп впервые назначит женщину на пост руководителя аппарата Белого дома
WP: Дональд Трамп назначит Сьюзан Уайлс руководителем аппарата Белого дома
Сьюзан Уайлс, которая играла ключевую роль в успехах Дональда Трампа на выборах 2016 и 2024 годов, была назначена новым руководителем аппарата Белого дома. По данным The Washington Post, она станет первой женщиной, занявшей этот пост.
«Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов», — отметил Трамп.
Это первое важное назначение Республиканца Дональда Трампа после его победы на выборах президента Америки.
Ранее Трамп заявил, что не прочь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после победы на выборах президента США. По его словам, после итогов голосования он поговорил «вероятно» с 70 мировыми лидерами, но с российским президентом ещё не беседовал. Напомним, Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Это произошло со сцены дискусионного клуба «Валдай».
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