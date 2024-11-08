Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Трампа на президентских выборах США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как он отметил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Политик признался, что не выпил шампанского, как обещал, а выбрал водку, так как в момент триумфа Трампа находился в Бишкеке, где другие традиции.

«Что касается моего обещания выпить шампанского, то когда Дональд Трамп победил, я был в Бишкеке, там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы», — сказал Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.

Напомним, Трамп, который уже был президентом США после выборов 2016 года, одержал победу на выборах 5 ноября, став первым политиком с XIX века, который смог вернуться в Белый дом после четырёхлетнего перерыва.