Фицо: Трамп может перекрыть или снизить помощь Киеву

В статусе президента США Дональд Трамп может прекратить или значительно снизить военные поставки Украине. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Я исхожу из того, что господин президент Трамп будет хотеть предъявить определённые результаты, поскольку он анонсировал то, что готов быть очень активным в этой теме. Его активность может проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идёт об Украине», — сказал Фицо на пресс-конференции в среду.

По его словам, теперь все с нетерпением ждут первых шагов нового лидера США в решении украинского вопроса. Однако он отметил, что несмотря на возможное перекрытие политиком поставок Киеву, до этого вряд ли кто-то всерьёз задумывался о траншах на Украину с дальнобойными ракетами. Фицо считает, что это накалило бы конфликт до предела.