Трамп повторил рекорд президента-демократа и вошёл в историю США

Дональд Трамп стал вторым президентом за всю историю США, который смог вернуться на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах. В этом, помимо республиканца, преуспел только демократ Гровер Кливленд, который был 22-м и 24-м президентом США в 1884 и 1892 годах.

Кливленд стал 22-м президентом США в ноябре 1884. Он был последовательным сторонником невмешательства в дела других стран. В экономике хозяину Белого дома удалось добиться 100-миллионного профицита бюджета. На посту он пробыл до 1889. А 8 ноября 1892 года Гровер Кливленд одержал уверенную победу на выборах и вернулся в Овальный кабинет. У него за плечами ещё одно достижение — он был единственным представителем демократов, которому удалось выиграть выборы в период с 1860 по 1912 годы.