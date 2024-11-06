Трамп повторил рекорд президента-демократа и вошёл в историю США
Трамп стал вторым президентом США, который смог вернуться на пост после перерыва
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Дональд Трамп стал вторым президентом за всю историю США, который смог вернуться на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах. В этом, помимо республиканца, преуспел только демократ Гровер Кливленд, который был 22-м и 24-м президентом США в 1884 и 1892 годах.
Кливленд стал 22-м президентом США в ноябре 1884. Он был последовательным сторонником невмешательства в дела других стран. В экономике хозяину Белого дома удалось добиться 100-миллионного профицита бюджета. На посту он пробыл до 1889. А 8 ноября 1892 года Гровер Кливленд одержал уверенную победу на выборах и вернулся в Овальный кабинет. У него за плечами ещё одно достижение — он был единственным представителем демократов, которому удалось выиграть выборы в период с 1860 по 1912 годы.
Ранее Life.ru сообщили, что президент России Владимир Путин открыт для диалога и готов побеседовать с Дональдом Трампом, если тот решит позвонить российскому лидеру. Республиканец неоднократно говорил, что в случае своей победы он позвонит Путину.