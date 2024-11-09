Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 16:33

«Давайте начнём честный диалог»: Старший советник Трампа заявил, что Крым для Украины потерян

Старший советник Трампа Ланца призвал Украину осознать потерю Крыма навсегда

Старший советник Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что Вашингтон не станет помогать Киеву вернуть Крым при новой адмистрации. По его словам, приоритетом США станет прекращение конфликта.

«А если ваш приоритетэто возвращать Крым и заставлять американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то тогда вы сами по себе (...) Это реалистичное видение мира. Это не видение победы, но видение мира. И давайте начнём честный диалог», — приводит его слова Би-би-си.

По словам советника, если Владимир Зеленский заявит о возвращении Крыма как об одном из пунктов урегулирования конфликта, то это покажет его несерьёзное отношение к ситуации. В руководстве США считают, что Крым для Украины потерян.

Ранее в Крыму порассуждали о судьбе Украины после победы Трампа. По словам спикера регионального парламента Владимира Константинова, республиканец может попытаться продавить корейский сценарий.

Россия не исчезнет: В Штатах указали на важную ошибку Белого дома в отношении Крыма
Россия не исчезнет: В Штатах указали на важную ошибку Белого дома в отношении Крыма

Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года — его провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, однако точку в споре поставил президент Владимир Путин, подчеркнув, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В марте этого года Россия отмечала десятилетие со дня, когда Крым вновь стал её частью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media Home

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar