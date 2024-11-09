«Давайте начнём честный диалог»: Старший советник Трампа заявил, что Крым для Украины потерян

Старший советник Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что Вашингтон не станет помогать Киеву вернуть Крым при новой адмистрации. По его словам, приоритетом США станет прекращение конфликта.

«А если ваш приоритет — это возвращать Крым и заставлять американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то тогда вы сами по себе (...) Это реалистичное видение мира. Это не видение победы, но видение мира. И давайте начнём честный диалог», — приводит его слова Би-би-си.

По словам советника, если Владимир Зеленский заявит о возвращении Крыма как об одном из пунктов урегулирования конфликта, то это покажет его несерьёзное отношение к ситуации. В руководстве США считают, что Крым для Украины потерян.

Ранее в Крыму порассуждали о судьбе Украины после победы Трампа. По словам спикера регионального парламента Владимира Константинова, республиканец может попытаться продавить корейский сценарий.