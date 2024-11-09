«Давайте начнём честный диалог»: Старший советник Трампа заявил, что Крым для Украины потерян
Старший советник Трампа Ланца призвал Украину осознать потерю Крыма навсегда
Старший советник Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что Вашингтон не станет помогать Киеву вернуть Крым при новой адмистрации. По его словам, приоритетом США станет прекращение конфликта.
«А если ваш приоритет — это возвращать Крым и заставлять американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то тогда вы сами по себе (...) Это реалистичное видение мира. Это не видение победы, но видение мира. И давайте начнём честный диалог», — приводит его слова Би-би-си.
По словам советника, если Владимир Зеленский заявит о возвращении Крыма как об одном из пунктов урегулирования конфликта, то это покажет его несерьёзное отношение к ситуации. В руководстве США считают, что Крым для Украины потерян.
Ранее в Крыму порассуждали о судьбе Украины после победы Трампа. По словам спикера регионального парламента Владимира Константинова, республиканец может попытаться продавить корейский сценарий.
Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года — его провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, однако точку в споре поставил президент Владимир Путин, подчеркнув, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В марте этого года Россия отмечала десятилетие со дня, когда Крым вновь стал её частью.
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