Россия не исчезнет: В Штатах указали на важную ошибку Белого дома в отношении Крыма
Экс-посол США в НАТО Хантер: Зеленскому по-любому придётся отказаться от Крыма
Владимир Зеленский будет вынужден отказаться от Крыма, как бы ни сложились обстоятельства в дальнейшем. Такое заявление сделал экс-постпред Штатов при НАТО Роберт Хантер в эфире Al Jazeera English.
«Зеленскому, вероятно, придётся отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он в действительности и не был украинским, это случилось случайно», — пояснил бывший дипломат.
Одним из основных упущений Вашингтона Хантер считает низкий уровень коммуникации с Москвой. По его словам, Белому дому пора смириться с тем, что Россия не уйдёт из Крыма.
«При нескольких администрациях разных партий они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. <…> Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине», — подытожил экс-посол США при НАТО.
Возможно, приход Дональда Трампа на должность президента Штатов позволит растопить крепкий лёд в отношениях Москвы и Вашингтона. По крайней мере, на это многие надеются. Так, к примеру, в американской прессе уже обсуждают возможность переговоров между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. По мнению СМИ, республиканцу придётся сделать первый шаг в сторону российского лидера. При этом, Запад и Украина серьёзно рискуют, откладывая начало переговорного процесса, учитывая темпы, с которыми продвигается Армия России.
Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin