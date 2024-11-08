Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 16:05

Россия не исчезнет: В Штатах указали на важную ошибку Белого дома в отношении Крыма

Экс-посол США в НАТО Хантер: Зеленскому по-любому придётся отказаться от Крыма

Владимир Зеленский будет вынужден отказаться от Крыма, как бы ни сложились обстоятельства в дальнейшем. Такое заявление сделал экс-постпред Штатов при НАТО Роберт Хантер в эфире Al Jazeera English.

«Зеленскому, вероятно, придётся отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он в действительности и не был украинским, это случилось случайно»,пояснил бывший дипломат.

Одним из основных упущений Вашингтона Хантер считает низкий уровень коммуникации с Москвой. По его словам, Белому дому пора смириться с тем, что Россия не уйдёт из Крыма.

«При нескольких администрациях разных партий они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. <…> Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине», — подытожил экс-посол США при НАТО.

На Западе раскрыли, как Маск не дал ВСУ ударить по Крыму
На Западе раскрыли, как Маск не дал ВСУ ударить по Крыму

Возможно, приход Дональда Трампа на должность президента Штатов позволит растопить крепкий лёд в отношениях Москвы и Вашингтона. По крайней мере, на это многие надеются. Так, к примеру, в американской прессе уже обсуждают возможность переговоров между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. По мнению СМИ, республиканцу придётся сделать первый шаг в сторону российского лидера. При этом, Запад и Украина серьёзно рискуют, откладывая начало переговорного процесса, учитывая темпы, с которыми продвигается Армия России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar