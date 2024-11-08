Владимир Зеленский будет вынужден отказаться от Крыма, как бы ни сложились обстоятельства в дальнейшем. Такое заявление сделал экс-постпред Штатов при НАТО Роберт Хантер в эфире Al Jazeera English.

«Зеленскому, вероятно, придётся отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он в действительности и не был украинским, это случилось случайно», — пояснил бывший дипломат.

Одним из основных упущений Вашингтона Хантер считает низкий уровень коммуникации с Москвой. По его словам, Белому дому пора смириться с тем, что Россия не уйдёт из Крыма.

«При нескольких администрациях разных партий они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. <…> Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине», — подытожил экс-посол США при НАТО.