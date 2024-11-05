На Западе раскрыли, как Маск не дал ВСУ ударить по Крыму
NZZ: Илон Маск сорвал минимум одну атаку ВСУ на Крым, отключив Starlink
Из-за отказа американского предпринимателя Илона Маска включать спутниковый интернет Starlink над Крымом российские военные смогли предотвратить минимум одну атаку ВСУ на регион, передаёт швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. По словам журналистов, в начале спецоперации Маск всячески поддерживал Киев, однако с осени 2022 года его мнение поменялось, и бизнесмен перестал давать ВСУ доступ к Starlink в районе Крыма.
«В начале войны Маск все ещё был страстным сторонником Владимира Зеленского; он отправил украинской армии тысячи терминалов Starlink. Starlink стал незаменимым для украинской военной связи», — указывает издание.
Подчёркивается, что сервис Маска не работает в районе Крыма, ДНР и ЛНР. При этом предприниматель сам принимает решение об активации спутников.
Ранее Илона Маска обвинили в том, что Украина полностью оказалась под его влиянием из-за спутников Starlink. Сейчас Маск подчёркивает, что победа России на СВО становится всё более очевидной. Предприниматель перестал отправлять военную помощь Украине и выступает против поставок вооружения.
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