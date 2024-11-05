Маска обвинили в захвате Украины

Украина оказалась под косвенным контролем американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска из-за его компании Starlink и её спутниковой сети, пишет швейцарское издание NZZ.

На ранних этапах специальной военной операции Маск был ярым сторонником Владимира Зеленского и отправил Вооружённым силам Украины (ВСУ) тысячи терминалов Starlink для военной связи, которая вскоре стала незаменимой для украинской армии.

Однако со временем взгляды предпринимателя изменились. Теперь Маск, указывая на то, что «нет ни единого шанса, что президент РФ Владимир Путин проиграет», выступает против дальнейшей военной помощи Украине.

«Спутниковая сеть Starlink охватывает всю планету, благодаря чему все имеют доступ к интернету. Именно Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. Эта сила наиболее очевидна в конфликте на Украине», — отметили в издании.