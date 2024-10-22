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22 октября, 10:32

Маск предупредил о риске обострения конфликта на Украине

Маск заявил, что ситуация на Украине начинает накаляться из-за Южной Кореи

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Ситуация на Украине может резко обостриться, если Южная Корея решит отправить своих военнослужащих в зону конфликта. Об этом предупредил американский предприниматель Илон Маск.

«Ситуация, похоже, обостряется», — написал Маск в соцсети X.

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Ранее Life.ru сообщал, что Южная Корея хочет отправить на помощь ВСУ вспомогательный персонал. По данным СМИ, Сеул рассматривает предложение об отправке профильных разведчиков и «специалистов по военной тактике».

Дарья Нарыкова
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