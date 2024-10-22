Маск предупредил о риске обострения конфликта на Украине
Маск заявил, что ситуация на Украине начинает накаляться из-за Южной Кореи
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Ситуация на Украине может резко обостриться, если Южная Корея решит отправить своих военнослужащих в зону конфликта. Об этом предупредил американский предприниматель Илон Маск.
«Ситуация, похоже, обостряется», — написал Маск в соцсети X.
Ранее Life.ru сообщал, что Южная Корея хочет отправить на помощь ВСУ вспомогательный персонал. По данным СМИ, Сеул рассматривает предложение об отправке профильных разведчиков и «специалистов по военной тактике».