Южная Корея хочет отправить на помощь ВСУ военных «специалистов» и разведчиков, пишут СМИ

Южная Корея ведёт обсуждение по поводу потенциальной отправки вспомогательного персонала на Украину. Подобные утверждения со ссылкой на источники приводит южнокорейское агентство Newspim.

Собеседник агентства утверждает, что Южная Корея может рассматривать предложение об отправке профильных разведчиков и «специалистов по военной тактике». При этом агентство не сообщает о позиции Киева по данному предложению.