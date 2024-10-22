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22 октября, 08:35

Южная Корея хочет отправить на помощь ВСУ военных «специалистов» и разведчиков, пишут СМИ

Newspim: Южная Корея может отправить военный персонал на Украину

Южная Корея ведёт обсуждение по поводу потенциальной отправки вспомогательного персонала на Украину. Подобные утверждения со ссылкой на источники приводит южнокорейское агентство Newspim.

Собеседник агентства утверждает, что Южная Корея может рассматривать предложение об отправке профильных разведчиков и «специалистов по военной тактике». При этом агентство не сообщает о позиции Киева по данному предложению.

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Напомним, что ранее Владимиру Зеленскому привиделись офицеры КНДР, якобы «обучающие российских военных», да и в целом по его мнению, Северная Корея уже вовсю воюет против Украины. Однако в НАТО и в Пентагоне не подтвердили заявления о военных КНДР в зоне СВО. Позднее данную ситуацию также прокомментировал Кремль.

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Shutterstock / FOTODOM / Stock for you

Мария Любицкая
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