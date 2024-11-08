В США ждут от Трампа «первых шагов» в сторону Путина
Time: Трампу придётся сделать первый шаг в сторону Путина для начала переговоров
Россия не станет первой начинать налаживать отношения с США, поэтому победившему на американских президентских выборах Дональду Трампу самому придётся делать первые шаги для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет журнал Time.
«Россия, вероятно, дождётся планов администрации (Трампа — прим. Life.ru) по этому вопросу. <...> Иными словами, Трампу придётся сделать первый шаг в сторону Путина», — утверждается в публикации.
По мнению издания, западные страны и Украина очень рискуют, оттягивая время начала переговорного процесса, так как подобная заминка приводит к новым победам российской стороны на фронте. Журнал Time напоминает, что Киев уже практически ежедневно теряет всё больше и больше территорий.
Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента страны. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. Американский политик признался, что допускает общение с российским президентом. В Кремле заверили, что теоретически Путин готов побеседовать с Трампом, но никакой конкретики никто Белому дому предлагать не будет.
ТАСС / АР