В США ждут от Трампа «первых шагов» в сторону Путина

Россия не станет первой начинать налаживать отношения с США, поэтому победившему на американских президентских выборах Дональду Трампу самому придётся делать первые шаги для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет журнал Time .

«Россия, вероятно, дождётся планов администрации ( Трампа — прим. Life.ru ) по этому вопросу. <...> Иными словами, Трампу придётся сделать первый шаг в сторону Путина», — утверждается в публикации.

По мнению издания, западные страны и Украина очень рискуют, оттягивая время начала переговорного процесса, так как подобная заминка приводит к новым победам российской стороны на фронте. Журнал Time напоминает, что Киев уже практически ежедневно теряет всё больше и больше территорий.