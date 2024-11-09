«Продавливает некий сценарий»: В Крыму рассказали о судьбе Украины после победы Трампа
Константинов: Трамп может продавить корейский сценарий для Украины
Недавно избранный президент США Дональд Трамп может продавливать для Украины заморозку конфликта по корейскому сценарию. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — приводит РИА «Новости» его слова.
По мнению Константинова, в ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию украинского конфликта. Главной задачей он считает отдаление ВСУ сил от российских границ для обеспечения безопасности. Кроме того, добавил парламентарий, важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация. Только с вышеперечисленными условиями может наступить «гарантированный мир», подчеркнул Констатинов.
Ранее про корейский сценарий завершения украинского конфликта писало издание The Wall Street Journal. По его данным, Трамп и его окружение уже вовсю обсуждает новый план, который якобы содержит следующие пункты: заморозку линии фронта, создание демилитаризованной зоны, отказ на ближайшие два десятилетия от вступления Незалежной в НАТО, но взамен — снабжение её оружием.
Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. Политик признался, что допускает общение с российским президентом. В Кремле заверили, что теоретически Путин готов побеседовать с Трампом, но никакой конкретики никто Белому дому предлагать не будет.
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