«Продавливает некий сценарий»: В Крыму рассказали о судьбе Украины после победы Трампа

Недавно избранный президент США Дональд Трамп может продавливать для Украины заморозку конфликта по корейскому сценарию. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — приводит РИА «Новости» его слова.

По мнению Константинова, в ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию украинского конфликта. Главной задачей он считает отдаление ВСУ сил от российских границ для обеспечения безопасности. Кроме того, добавил парламентарий, важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация. Только с вышеперечисленными условиями может наступить «гарантированный мир», подчеркнул Констатинов.