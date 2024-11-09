«Переговоры реальны»: Победа Трампа на выборах уже повлияла на Украину, пишут СМИ

Одержавший победы на выборах президента США Дональд Трамп полноправно обоснуется в Белом доме только 20 января, однако он уже начал оказывать влияние на международные отношения — в частности на Украину и Израиль. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По сообщениям экс-сотрудника офиса Трампа, лидер будет иметь в мировой политике большой вес. Этот факт может подтолкнуть врагов США на изменение политики до ухода действующего главы, так как они будут бояться возмездия от нового президента.

Издание отмечает, что победа республиканца уже «изменила риторику Украины и её видение» диалога, сделав «переговоры реальными» реальными. Помимо того, лидерство Трампа укрепит позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в подходе к конфликту на Ближнем Востоке.