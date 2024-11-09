«Переговоры реальны»: Победа Трампа на выборах уже повлияла на Украину, пишут СМИ
Bloomberg: Трамп влияет на международные отношения и Украину ещё до инаугурации
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Одержавший победы на выборах президента США Дональд Трамп полноправно обоснуется в Белом доме только 20 января, однако он уже начал оказывать влияние на международные отношения — в частности на Украину и Израиль. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По сообщениям экс-сотрудника офиса Трампа, лидер будет иметь в мировой политике большой вес. Этот факт может подтолкнуть врагов США на изменение политики до ухода действующего главы, так как они будут бояться возмездия от нового президента.
Издание отмечает, что победа республиканца уже «изменила риторику Украины и её видение» диалога, сделав «переговоры реальными» реальными. Помимо того, лидерство Трампа укрепит позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в подходе к конфликту на Ближнем Востоке.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа раздумывает над новым сценарием окончания украинского конфликта. Он якобы содержит следующие пункты: заморозку линии фронта, создание демилитаризованной зоны, отказ на ближайшие 20 лет от интеграции Украины в НАТО, но взамен — снабжение её оружием.