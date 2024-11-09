Axios: Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Илон Маск стал участником телефонного разговора между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает портал Axios, ссылаясь на источник. В материале уточняется, что разговор, состоявшийся в среду, был ознаменован двумя неожиданными моментами, включая участие миллиардера в беседе.

Новые детали беседы подчёркивают растущее влияние Маска в администрации Трампа, а также выявляют неопределённость в том, как новый президент США будет взаимодействовать с Украиной.