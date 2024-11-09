Axios: Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Илон Маск. © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Илон Маск стал участником телефонного разговора между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает портал Axios, ссылаясь на источник. В материале уточняется, что разговор, состоявшийся в среду, был ознаменован двумя неожиданными моментами, включая участие миллиардера в беседе.
Новые детали беседы подчёркивают растущее влияние Маска в администрации Трампа, а также выявляют неопределённость в том, как новый президент США будет взаимодействовать с Украиной.
Ранее основатель SpaceX заявил, что кровопролитный конфликт на Украине скоро завершится. Так он прокомментировал озвученное Дональдом Трампом намерение добиться остановки боевых действий. Бизнесмен отметил, что время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло.