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8 ноября, 23:51

Axios: Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Илон Маск. © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск стал участником телефонного разговора между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает портал Axios, ссылаясь на источник. В материале уточняется, что разговор, состоявшийся в среду, был ознаменован двумя неожиданными моментами, включая участие миллиардера в беседе.

Новые детали беседы подчёркивают растущее влияние Маска в администрации Трампа, а также выявляют неопределённость в том, как новый президент США будет взаимодействовать с Украиной.

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Ранее основатель SpaceX заявил, что кровопролитный конфликт на Украине скоро завершится. Так он прокомментировал озвученное Дональдом Трампом намерение добиться остановки боевых действий. Бизнесмен отметил, что время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло.

Артём Гапоненко
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