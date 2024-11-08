Время подстрекателей войны истекло: Маск предрёк скорый конец украинского конфликта

Кровопролитный конфликт на Украине скоро завершится. Такое мнение на личной странице в социальной сети выразил американский предприниматель Илон Маск, комментируя озвученное кандидатом на пост президента Штатов Дональдом Трампом намерение добиться остановки боевых действий.

«Скоро бессмысленные убийства [на Украине] прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло», — сказано в его посте.