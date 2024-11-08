Время подстрекателей войны истекло: Маск предрёк скорый конец украинского конфликта
Маск: Кровопролитный конфликт на Украине скоро закончится
Кровопролитный конфликт на Украине скоро завершится. Такое мнение на личной странице в социальной сети выразил американский предприниматель Илон Маск, комментируя озвученное кандидатом на пост президента Штатов Дональдом Трампом намерение добиться остановки боевых действий.
«Скоро бессмысленные убийства [на Украине] прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло», — сказано в его посте.
Ранее Илон Маск публично назвал немецкого канцлера Олафа Шольца глупцом. Такой оценки политик ФРГ удостоился после распада правящей коалиции, который может привести к досрочным выборам в стране.
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