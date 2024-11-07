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6 ноября, 21:05
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Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полёт на Марс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, обсуждал ли Владимир Зеленский полёт на Марс с основателем SpaceX Илоном Маском.

Таким образом дипломат прокомментировала поздравление Зеленским Дональда Трампа с победой на выборах президента США, в котором бывший комик упомянул недавнюю встречу с кандидатом от республиканцев и обсуждение «плана победы» Украины.

«Зеленский вспомнил, что обсуждал с Трампом свой «план». А с Илоном Маском свой полёт на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», — написала Захарова в телеграм-канале.

Захарова – о поздравлении Трампу от Зеленского: «Ласковое дитя двух мамок сосёт»
Захарова – о поздравлении Трампу от Зеленского: «Ласковое дитя двух мамок сосёт»

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* призвал забыть о «плане победы» Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах. По его словам, мировой порядок при новом президенте США будет основан не на правилах, а на договорённостях.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Артур Лапсаков
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