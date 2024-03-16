Путин поздравил власти Крыма с десятилетием воссоединения с Россией

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 16 марта, поздравил руководство Крыма с десятилетием воссоединения с РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ровно десять лет назад, 16 марта 2014 года, на полуострове состоялся референдум, на котором жители высказались за вхождение в состав России.

По словам представителя Кремля, Путин созвонился с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, председателем местного парламента Владимиром Константиновым, а также Алексеем Чалым, занимавшим в 2014 году пост мэра Севастополя, и полномочным представителем президента (в 2014–2016 годах) в Крымском федеральном округе (КФО) Олегом Белавенцевым.

"Путин поговорил с Аксёновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией", — отметил Песков в беседе с журналистами.