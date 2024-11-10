От ЦРУ до Госдепа. Кто может возглавить ключевые ведомства США при Трампе и как они повлияют на Россию Кто ещё войдёт в администрацию и кабинет министров Дональда Трампа кроме Роберта Кеннеди – младшего, Илона Маска и Джея Вэнса. Претенденты в новое правительство — в обзоре политологов-американистов на Life.ru. 9 ноября, 21:23 Дональд Трамп и Джеймс Венс. Обложка © Getty Images / Leon Neal

Состав команды Дональда Трампа

Америка проголосовала за Дональда Трампа и возврат к консервативным идеям. Политологи-американисты считают, что пока рано говорить о том, какие посты займут в администрации 47-го президента США его ближайшие соратники, но ряд фигур республиканцы уже анонсировали.

— Впереди процесс создания переходной администрации, в рамках которой в период до инаугурации нового президента 20 января 2025 года будет осуществляться транзит власти — так называемое междуцарствие (interregnum). Далеко не все члены переходной администрации останутся на своих местах после 20 января 2025 года. Тем не менее выбор Трампом ключевых фигур на период междуцарствия представляет значительный интерес, поскольку позволяет предположить, в каком направлении будет развиваться внешняя и внутренняя политика новой администрации, — отмечает политолог-американист Кирилл Бенедиктов.

Илон Маск: глава комиссии по эффективности работы Правительства США

Американский миллиардер Илон Маск намерен занять в команде Трампа пост главного ревизора. Фото © ТАСС / AP / Sean Simmers

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX, создатель компании Tesla, соучредитель Neuralink и OpenAI и владелец Twitter (X)* Илон Маск стал активным сторонником Трампа после первого покушения на экс-президента на митинге в Пенсильвании ещё в июле. Бизнесмен направил в поддержку избирательной кампании республиканца практически 120 млн долларов. А увидев первые результаты выборов в своей соцсети Х 5 ноября, он написал: «Гейм, сет и матч», что означает безоговорочное поражение оппонентов Трампа.

Илон Маск может стать в правительстве Трампа жёстким аудитором. Напомним, в сентябре Трамп заявлял о необходимости финансового и операционного аудита всего федерального правительства. Создав комиссию по эффективности работы Правительства США и назначив на эту должность Маска, 47-й президент намерен сократить расходы федерального бюджета США на $2 трлн.

Пример аудита Маск продемонстрировал, сократив за пять месяцев численность персонала Twitter* в более чем пять раз — с 8 тыс. до 1,5 тыс. человек. Напомним, скандалы вызвала раскрытая Маском информация о том, что США, ЦРУ и ФБР регулярно влияли на процесс модерации содержимого соцсети, блокируя неугодные данные в отношении не только республиканцев. Например, цензуре подверглись твиты о коронавирусе, публикации данных с ноутбука Хантера Байдена и ряд других.

Джеймс Дэвид Вэнс: вице-президент США

Джеймс Дэвид Вэнс заменит на посту вице-президента США Камалу Харрис. Инфографика © Life.ru

40-летнему сенатору Джей Ди Вэнсу (Джеймс Дэвид Вэнс) кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал 15 июля 2024 года кресло вице-президента, а СМИ успели окрестить автора бестселлера о жизни провинциальной семьи американских белых рабочих из глубинки политическим наследником будущего 47-го президента. Любопытно, что свой юбилей политик встретил в день выборов 5 ноября. До этого в истории американской политики этот пост занимал лишь однажды ещё более молодой 36-летний демократ Джон Брекинридж — с 1857-го по 1861 год.

Занимательная биография Вэнса, родившегося в 50-тысячном городке Миддлтаун в штате Огайо, действительно выглядит как американская мечта. Воспитанный бабушкой ребёнок наркоманки смог получить престижное юридическое образование и стать сенатором. Его нашумевшая автобиографическая книга «Элегия Хиллбилли» разошлась большим тиражом, в ней он описал тяжёлое детство и проблемы в семье. Позднее по ней был снят фильм.

Служба в морской пехоте, опыт в иракской кампании, работа военкором стали трамплином для поступления в университет штата Огайо, который он закончил с отличием в 2009 году. Успешная практика, а затем и работа в штабах республиканских сенаторов предопределили его будущее. В 2013 году Вэнс получил научную степень доктора права в Йельском университете. Год спустя выходец из Хиллбилли, так в Штатах называют потомков ирландских и шотландских эмигрантов, проживающих в горных сельских районах страны, женился на однокурснице и профессорской дочке эмигрантов из Индии Уше Чилукури. Сейчас у них трое детей.

С 2016 по 2021 год Вэнс успел поработать в венчурном бизнесе, основать некоммерческую организацию в Огайо для помощи людям, страдающим от алкоголизма и наркомании. В 2022 году Вэнс победил на выборах сенатора от штата Огайо, а его избирательную кампанию поддержал Дональд Трамп, которого он в 2016 году сравнивал с Гитлером и называл идиотом.

При этом себя он относит к правым популистам. Работу администрации Байдена он называет прямой дорогой к третьей мировой, противник идей Харрис в плане абортов и смены пола несовершеннолетним, Вэнс полностью поддерживает идеи Трампа об ужесточении контроля мигрантов и борьбе против Китая, критикует финансовую и военную помощь Украине, он против её вступления в НАТО. В интервью CNN Вэнс заявил, что «в интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским и нам нужно завершить военные действия».

— Вэнс будет всё-таки делать самому себе имя в первую очередь и пытаться раскрыться как вице-президент. Мы знаем, что у вице-президентов основной упор делается на внешнюю политику, поэтому он активно займётся работой в этом направлении. Допускаю, что попытается и с нами о чём-то договариваться, и с Нетаньяху, и с Китаем, — отметил политолог-американист Малек Дудаков.

Роберт Кеннеди – младший: пост ответственного за вопросы здравоохранения

Заменит ли Роберт Кеннеди – младший, которому обещали пост ответственного за вопросы здравоохранения, главу Министерства здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерра — большой вопрос. Инфографика © Life.ru

Выходцу из известной династии политиков Роберту Кеннеди – младшему, который всегда готов в прямом эфире СМИ поддержать теории заговоров, противнику прививок Трамп пообещал пост в новой администрации. Он будет отвечать за вопросы здравоохранения. Первое, что успел предложить ещё во время предвыборной кампании республиканца Кеннеди, — запрет вакцин и борьбу с фторированной водопроводной водой, которая используется для профилактики кариеса.

— Роберт Кеннеди может получить какую-то позицию, связанную со здравоохранением, — напоминает Малек Дудаков. Возглавить Министерство здравоохранения и социальных служб США он вряд ли сможет, так как известен в основном борьбой с системой здравоохранения. — Причём его могут назначить по схеме, согласно которой в каждом кабинете должен быть представитель противоположной партии. Понятно, что будут некоторые ребята из его предыдущей администрации, кто с ним не рассорился, тот же Бен Карсон — доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, прославившийся первым в мире разделением затылочных сиамских близнецов.

Ричард Гренелл: советник по национальной безопасности

Кандидаты на замену советника по национальной безопасности США Джейкоба Салливана — Ричард Греннелл и Элбридж Колби. Инфографика © Life.ru

Важнейшая должность в администрации американского президента — советник по национальной безопасности, комментирует Кирилл Бенедиктов. «Выбор этой фигуры зависит только от президента — в отличие от претендентов на другие посты, кандидатура советника по нацбезу не должна проходить через утверждение Сенатом США», — напоминает Бенедиктов. В администрации Джо Байдена эту должность занимает с 2021 года Джейкоб Салливан — куратор и архитектор российско-украинского конфликта.

Предполагают, что на этот пост Трамп назначит одного из своих ближайших советников по внешней политике Ричарда Гренелла. Эксперт отмечает, что во время первого срока Трампа Гренелл исполнял обязанности директора национальной разведки, был послом США в Германии и специальным посланником президента США на Балканах. А когда Трамп в сентябре встречался с Владимиром Зеленским, Гренелл присутствовал на этой встрече.

— Гренелл хорошо подошёл бы на должность госсекретаря, но его кандидатура может не пройти утверждение в Сенате, поскольку его позиция в отношении Украины неприемлема для ярых сторонников Киева: Гренелл выступает за мирное урегулирование конфликта и создание в Донбассе некой «автономной зоны» для прекращения боевых действий, — считает Бенедиктов.

Американист Малек Дудаков полагает, что шансы занять пост советника есть и у внука шпиона Элбриджа Колби с дипломами Йеля и Гарварда, идеальным произношением, которого американские СМИ относят к интеллектуальной элите США. Его дед Уильям Колби возглавлял ЦРУ три года в 70-х годах прошлого века. Что любопытно для нас, то врагом Штатов Колби считает не столько Москву, сколько Пекин. Военный конфликт России и Украины он назвал простым «территориальным спором». В первой администрации Трампа Элбридж Колби получил пост заместителя помощника министра обороны по стратегии и развитию и разрабатывал стратегию национальной обороны США.

Роберт О'Брайен, Марко Рубио, Билл Хагерти: глава Госдепартамента США

На пост главы Госдепартамента США в команде Трампа могут претендовать Роберт О'Брайен, Марк Рубио, Билл Хагерти. Инфографика © Life.ru

По мнению политолога, во главе Госдепартамента Трамп может поставить гораздо более «проходимого» Роберта О'Брайена, своего четвёртого и последнего советника по национальной безопасности (2019–2021), который поддерживает тесные отношения с Трампом. Кроме того, он поддерживал тесные контакты с иностранными лидерами с тех пор, как Трамп покинул свой пост, в частности, встретившись с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Израиле в мае. Также он больше поддерживал военную помощь Украине, чем многие республиканцы, и является сторонником запрета TikTok в Соединённых Штатах. Малек Дудаков полагает, что О'Брайен мог бы продолжить карьеру советника по нацбезопасности, именно такую должность он занимал в первой команде Трампа.

Кроме того, Кирилл Бенедиктов обращает внимание, что кандидатом на этот пост видят и сенатора от штата Флорида Марка Рубио, который давно занимается в Сенате международными делами, обращая особое внимание на Латинскую Америку. Упоминают и имя сенатора от Теннесси Билла Хагерти, который, будучи послом в Японии во время первого срока Трампа, обеспечил ему хорошие отношения с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ.

— Кандидатура Хагерти считается наиболее вероятной с точки зрения утверждения в Сенате. Следует отметить, что, хотя в 2022 году Хагерти выступал с резким осуждением военной операции России на Украине, в начале 2024 года он присоединился к тем республиканцам, которые голосовали против предоставления Киеву пакета финансовой помощи в размере $61 млрд, — напоминает Бенедиктов.

Майк Помпео, Каш Патель: глава ЦРУ

Главу ЦРУ Уильяма Бёрнса могут сменить Майк Помпео и Каш Патель. Инфографика © Life.ru

— На пост министра обороны рассматривается бывший директор ЦРУ Майк Помпео, который является, вероятно, самым ярым защитником Украины среди близких союзников Трампа. Его непримиримая позиция, как утверждает Reuters, ставит его в противоречие с большинством высокопоставленных фигур в лагере его потенциального босса, — считает Бенедиктов.

Наконец, потенциальным кандидатом на пост директора ЦРУ является стопроцентно преданный Трампу Каш Патель, занимавший различные высокопоставленные должности в разведке и Пентагоне во время первого срока Трампа (в частности, он возглавлял аппарат и.о. министра обороны Кристофера Миллера и был советником и.о. директора национальной разведки Ричарда Гренелла). В самом конце своего президентства Трамп попытался назначить Пателя замдиректора ЦРУ, но этому воспротивилась тогдашняя глава ЦРУ Джина Хаспел, заявившая, что, если Патель будет назначен её заместителем, она подаст в отставку. Теперь Трамп может отыграться, хотя совсем не очевидно, что кандидатура Пателя будет утверждена Сенатом.

Патель является одним из разоблачителей так называемого досье Стила, ставшего основой для так называемого Рашагейта — ложных обвинений Трампа в связях с Россией.

Кроме того, Патель, как член Совета национальной безопасности при Трампе, выполнял роль независимого канала связи между Вашингтоном и Киевом, по которому Трамп получал информацию о коррупционных схемах семьи Байденов. Трамп назвал Пателя «одним из своих ведущих специалистов по политике на Украине», что вызвало большое недовольство как демократов, так и вашингтонской бюрократии, посчитавшей, что деятельность Пателя «потенциально пагубна для американской политики на Украине».

Том Коттон, Майк Уолц: глава Пентагона

Кандидаты на замену главы Пентагона Ллойда Остина — Том Коттон, Майк Уотц. Инфографика © Life.ru.

Во главе Пентагона может оказаться старший сенатор от Арканзаса Том Коттон, пользующийся поддержкой доноров Трампа. Коттон представляет ястребиное крыло Республиканской партии и последовательно поддерживает военную помощь Украине.

Ещё одним серьёзным претендентом на пост министра обороны является Майк Уолц, бывший «зелёный берет», а в настоящее время — конгрессмен США от Флориды. Уолц, постоянно общающийся с Трампом, выражает позицию тех сил в Республиканской партии, которые считают главным стратегическим противником США Китай. Среди различных законопроектов, которые Уолц продвигал в Палате представителей, выделяются те, что направлены на снижение зависимости США от критически важных полезных ископаемых, добываемых в Китае.

Как политика новой команды Трампа скажется на России

По мнению политолога-американиста, профессора НИУ «ВШЭ» Дмитрия Евстафьева, есть два реперных назначения, которые повлияют на расклад сил и отношение к России. А все сегодняшние вбросы о том, кого и куда назначат, — информационно-политическая манипуляция, не более того.

— Реальное рассмотрение заявок ключевых кланов в американской элите, причём необязательно республиканских, начнётся не раньше 1 декабря. Стоит обратить внимание на Элдбриджа Колби. Из всех, кто крутился вокруг избирательной кампании Трампа и одновременно имеет политический потенциал, это лучший орговик. У Трампа в прошлой администрации были очевидные проблемы с людьми, которые имеют организационные навыки. Если Колби появляется, реализуется организационный центр. Второй — Майк Помпео — был первым, кто предал Трампа на прошлом сроке. При этом этот человек больше других связан с тем, что мы называем не всегда верно «глубинное государство». Если в новом правительстве появится этот человек, который работал последние месяцы на киевские структуры в интересах команды Байдена, то такой поворот будет означать существенное влияние теневых кланов, принадлежащих к «глубинному государству», на всю политику Трампа. То есть тогда 47-й президент должен будет рассматриваться нами как ограниченная личность. И новая команда США в отношении России будет продолжать эскалацию на украинском треке, а также возобновит финансирование ВСУ, — сделал вывод Дмитрий Евстафьев.

* Запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Авторы Елена Стафеева