Агония хромой утки. Как напоследок может напакостить России Джо Байден

До окончания срока Джо Байдена ещё больше двух месяцев, и у него есть время, чтобы окончательно испортить отношения с Россией. Член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко напомнил, что в 2016 году Барак Обама, покидая Белый дом, выслал 35 российских дипломатов. Он считает, что от нынешнего главы США тоже можно ожидать подобных мер.

Будут ли новые санкции

Больше 15 тысяч санкций введено в отношении России. США — в лидерах среди стран, которые наложили ограничения. Под конец правления Джо Байден мог бы увеличить их число, но сделать этого не получится.

— Для усиления санкций необходимо согласие Конгресса. Сейчас, когда Трамп, готовится к переговорам с Москвой, это не самый хороший вариант поведения, — поясняет доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

В Сенате и Палате представителей большинство имеют члены Республиканской партии, и они точно не будут портить переговорный фон с Россией. Президент России Владимир Путин пока не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что США ведут антироссийскую политику.

Последние деньги для Киева

Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Украина может получить ещё 6,4 миллиарда долларов при действующем президенте. Источники газеты Politico заявляют, что часть этих средств будет потрачена на оружие из существующих запасов, ещё часть — на поставки по новым контрактам. В команде Джо Байдена считают, что Трамп свернёт помощь Украине.

— Байден пообещал Трампу мирный переход власти, но при этом никто ему не мешает планово поставлять те вооружения, которые давно отправляются Киеву. Если же он направит Зеленскому принципиально новые типы вооружений, которые раньше Украине не передавались, то это может рассматриваться как эскалация, — отмечает Геворг Мирзаян.

Учитывая, что избранный президент много раз говорил о готовности завершить конфликт, то и поставки оружия при нём не имеют смысла. Есть вероятность, что отправка этого пакета помощи будет заморожена. Доставить всё планируется за несколько месяцев, а до инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года, осталось чуть больше двух месяцев.

Одобрение ударов по России

Байден пообещал Трампу мирный переход власти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Одним из последних решений кабинета Байдена может быть одобрение Украине на удары вглубь России. Сейчас на вооружении ВСУ стоят баллистические ракеты MGM-140 ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. В США считают, что это бессмысленно.

— Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS, — заявил в октябре глава Пентагона Ллойд Остин.

Вероятнее, они опасаются нового витка напряжения. Теперь же Байдену терять нечего, и чем хуже будет обстановка у Трампа, тем лучше демократам.

Когда истекают полномочия Байдена