Байдена в статусе «хромой утки» уличили в желании насолить России до конца своего срока

До окончания своего срока от президента США Джо Байдена можно ожидать необдуманных решений в отношении Москвы, что может усугубить международную обстановку. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко.

«Байден и его администрация ещё остаются у власти, хотя и в традиционном положении «хромой утки». Достаточно вспомнить, что в таком же положении (тогдашний президент Барак, — прим. Life.ru) Обама в декабре 2016 года пошёл на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — пояснил он.

По его мнению, Трамп до инаугурации может попытаться «задвинуть» демократов, однако не ясно, что из этого выйдет. Для России, напомнил эксперт, важны твёрдые юридические гарантии со стороны Запада, а не подобные игры, а на Украине речь должна идти о полном мире, а не временном перемирии. Яковенко уверен, что делать выводы о Трампе нужно по его делам, а не предвыборным обещаниям.

Позиция Москвы по отношению к украинскому конфликту прозрачна и всем известна, Россия будет продолжать добиваться целей СВО, поэтому новый глава Белого дома должен исходить из этого тезиса, выстраивая отношения с РФ, отметил Яковенко. Он также добавил, что судя по результатам президентских выборов, средний класс в Штатах «вернул себе страну, отобранную либеральными элитами».

«Трудно не согласиться с Илоном Маском... размещая безконтрольных иммигрантов в колеблющихся штатах и давая им гражданство, демократы могли попытаться увековечить своё правление. Это стало бы концом демократии в Америке. Вовне мы столкнулись бы с попыткой ультралиберальной мировой революции по образцу Революции 1917 года», — сказал аналитик.

Тогда, по его мнению, Америка стала бы изгоем и «больным человеком» мира, поэтому те, кто сегодня управляет страной, прекрасно отдают себе в этом отчёт. Поэтому возвращение к консервативной повестке стало для Штатов хорошим вариантом.