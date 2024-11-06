Песков: Победа Трампа на выборах не повлияет на российскую действительность

Победа Дональда Трампа в гонке за пост президента Штатов никоим образом не скажется на российской действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на форуме «Знание. Первые».

Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что одержал победу на выборах президента США. Согласно последним данным обработки протоколов, у республиканца есть 277 голосов выборщиков, а кандидата от демократов Камалы Харрис — только 226. Между тем, депутат Госдумы Андрей Картаполов тоже уверен, что победа политика никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО.