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6 ноября, 16:36

Песков: Победа Трампа на выборах не повлияет на российскую действительность

Победа Дональда Трампа в гонке за пост президента Штатов никоим образом не скажется на российской действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на форуме «Знание. Первые».

«Нет. Трамп, слава богу, к нашей действительности никакого отношения не имеет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

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Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что одержал победу на выборах президента США. Согласно последним данным обработки протоколов, у республиканца есть 277 голосов выборщиков, а кандидата от демократов Камалы Харрис — только 226. Между тем, депутат Госдумы Андрей Картаполов тоже уверен, что победа политика никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Юрий Лысенко
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