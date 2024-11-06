Песков счёл спущенный на воду атомный ледокол «Чукотка» важнее победы Трампа

У Кремля нет особого отношения к победе Дональда Трампа на выборах президента США, это дело американского народа. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Я никак не отношусь к победе и у нас своя повестка дня: мы сегодня спустили ледокол «Чукотка» на воду. А к победе Трампа должны относиться американцы. Во время предвыборной компании кто-то говорил о мире? США — та самая страна, которая вовлечена в этот конфликт и декларирует цель нанести стратегическое поражение России», — пояснил представитель Кремля.