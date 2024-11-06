Вернулся, чтобы мстить: В США назвали имена тех, с кем поквитается Трамп после победы

В материале говорится, что у Трампа составлен внушительный список с именами людей, которым он хочет воздать по заслугам после того, как переизберётся. По завершению выборов политик получит и необходимую власть, и «народный мандат» для претворения этих планов в жизнь. Politico утверждает, что ожидать проблем стоит нынешнему президенту США Джо Байдену, его вице-президенту Камале Харрис, бывшему главе Штатов Бараку Обаме, а также экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.