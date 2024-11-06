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6 ноября, 14:59
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Вернулся, чтобы мстить: В США назвали имена тех, с кем поквитается Трамп после победы

Politico: Победа на выборах позволит Трампу отомстить противникам

Выиграв на выборах президента США, кандидат Республиканкой партии Дональд Трамп сможет поквитаться со своими политическими оппонентами. Об этом пишет издание Politico.

В материале говорится, что у Трампа составлен внушительный список с именами людей, которым он хочет воздать по заслугам после того, как переизберётся. По завершению выборов политик получит и необходимую власть, и «народный мандат» для претворения этих планов в жизнь. Politico утверждает, что ожидать проблем стоит нынешнему президенту США Джо Байдену, его вице-президенту Камале Харрис, бывшему главе Штатов Бараку Обаме, а также экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

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Напомним, по итогам подсчёта 87% протоколов, Дональд Трамп набрал 70,7 миллионов голосов, тогда как у конкурирующей с ним Камалы Харрис есть только 65,7 миллиона. В американской прессе уже считают победу республиканца состоявшимся фактом. В свою очередь в российском МИД заявили, что и при новой власти в США РФ продолжит жёстко отстаивать собственные интересы и достигать целей специальной военной операции. Между тем, астролог заявил, что Трампа ждёт судьба Кеннеди, а США разделяться на три части.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Юрий Лысенко
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