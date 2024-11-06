«Не питаем иллюзий»: В МИД РФ отреагировали на победу Трампа на выборах в США
МИД предупредил, что РФ будет жёстко отстаивать интересы при новых властях США
Россия будет работать с новой американской администрацией, отстаивая свои национальные интересы и продолжая добиваться целей СВО. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД РФ.
«Россия будет работать с новой администрацией, когда она «пропишется» в Белом доме, жёстко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», — подчеркнули в министерстве.
Однако там отметили, что не питают иллюзий в отношении Трампа, так как политические элиты в США негативно настроены по отношению к России независимо от партии. Кроме того, как добавили в сообщении пресс-службы, избрание президентом Штатов республиканца может усилить раскол в американском обществе. По мнению российских дипломатов, Трамп может подстегнуть борьбу между демократическими и республиканскими штатами, а также сторонниками «прогрессивных» и традиционных ценностей.
Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после обработки 87% протоколов получил 70,7 миллиона голосов, в то время как его соперница Камала Харрис набрала всего 65,7 млн. СМИ уже объявили Трампа победителем. Он стал вторым президентом за всю историю США, который смог вернуться на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах.
Life.ru