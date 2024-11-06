«Не питаем иллюзий»: В МИД РФ отреагировали на победу Трампа на выборах в США

«Россия будет работать с новой администрацией, когда она «пропишется» в Белом доме, жёстко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», — подчеркнули в министерстве.

Однако там отметили, что не питают иллюзий в отношении Трампа, так как политические элиты в США негативно настроены по отношению к России независимо от партии. Кроме того, как добавили в сообщении пресс-службы, избрание президентом Штатов республиканца может усилить раскол в американском обществе. По мнению российских дипломатов, Трамп может подстегнуть борьбу между демократическими и республиканскими штатами, а также сторонниками «прогрессивных» и традиционных ценностей.