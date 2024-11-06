Путин по видеосвязи дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка» на воду

Президент России Владимир Путин по ВКС принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин на церемонии спуска ледокола на воду. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Сегодня в Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода на воду будет спущен новый атомный ледокол «Чукотка». Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. И, конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм», — отметил Путин в начале конференции.

Он подчеркнул, что укрепление ледокольного флота страны напрямую влияет на выполнение планов России по развитию арктических территорий и увеличению грузопотока по Северному морскому пути. По его словам, необходимо значительно повысить безопасность и надёжность судоходства в этом регионе. Для достижения этой цели важно продолжать совершенствовать спутниковую навигацию, связь и мониторинг ледовой ситуации, а также модернизировать инфраструктуру арктических портов и прокладывать к ним необходимые железнодорожные линии, добавил российский лидер.