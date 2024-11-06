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6 ноября, 11:49

Путин по видеосвязи дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка» на воду

Президент России Владимир Путин по ВКС принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин на церемонии спуска ледокола на воду. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Сегодня в Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода на воду будет спущен новый атомный ледокол «Чукотка». Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. И, конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм», — отметил Путин в начале конференции.

Он подчеркнул, что укрепление ледокольного флота страны напрямую влияет на выполнение планов России по развитию арктических территорий и увеличению грузопотока по Северному морскому пути. По его словам, необходимо значительно повысить безопасность и надёжность судоходства в этом регионе. Для достижения этой цели важно продолжать совершенствовать спутниковую навигацию, связь и мониторинг ледовой ситуации, а также модернизировать инфраструктуру арктических портов и прокладывать к ним необходимые железнодорожные линии, добавил российский лидер.

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Атомный ледокол «Чукотка» начали строить на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге с 2020 года. Его водоизмещение превышает 33 тысячи тонн, и он способен пробивать льды толщиной до трёх метров. Кроме «Чукотки», на заводе также строятся два других ледокола той же серии — «Ленинград» и «Сталинград». Атомные ледоколы проекта 22220 являются крупнейшими в мире, их основная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Арктическом регионе. Предыдущий российский ледокол «Евпатий Коловрат» пополнил состав ВМФ в июле этого года. Торжественная церемония проходила тогда в Петропавловске-Камчатском.

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Life.ru

Александра Мышляева
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