Путин: Оснащённость ядерных сил РФ современным вооружением достигла 94%
Оснащённость российских ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на тренировке стратегических сил сдерживания.
Путин по видеосвязи принимает участие в тренировке сил ядерного сдерживания. Видео © Life.ru
«В текущем году их (стратегических ядерных сил. — Прим. Life.ru) оснащённость современными образцами вооружения достигла порядка 94%», — сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе тренировки стратегических сил сдерживания объяснил позицию России насчёт применения ядерного оружия. Президент также подчеркнул, что наша страна не намерена участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне.
Life.ru