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Регион
29 октября, 13:21

Путин: Оснащённость ядерных сил РФ современным вооружением достигла 94%

Оснащённость российских ядерных сил современными образцами вооружения достигла порядка 94%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на тренировке стратегических сил сдерживания.

Путин по видеосвязи принимает участие в тренировке сил ядерного сдерживания. Видео © Life.ru

«В текущем году их (стратегических ядерных сил. — Прим. Life.ru) оснащённость современными образцами вооружения достигла порядка 94%», — сказал глава государства.

Ранее Путин в ходе тренировки стратегических сил сдерживания объяснил позицию России насчёт применения ядерного оружия. Президент также подчеркнул, что наша страна не намерена участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне.

Путин: России важно иметь современные и готовые к применению стратегические силы
Путин: России важно иметь современные и готовые к применению стратегические силы
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Life.ru

Наталья Демьянова
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