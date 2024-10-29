Путин обозначил позицию России насчёт применения ядерного оружия
Путин: Применение ядерного оружия — крайняя мера, это принципиальная позиция РФ
Применение ядерного оружия является крайней мерой, и Россия подтверждает эту позицию. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.
«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства», — указал глава государства.
Президент добавил, что «ядерная триада» по-прежнему является надёжным гарантом суверенитета и безопасности РФ, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности.
Напомним, сегодня под руководством Владимира Путина прошла тренировка сил ядерного сдерживания. В прошлый раз стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством главы государства почти ровно год назад. При этом использовались наземные, морские и авиационные силы, проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет.
Life.ru