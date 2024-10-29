Путин обозначил позицию России насчёт применения ядерного оружия

Применение ядерного оружия является крайней мерой, и Россия подтверждает эту позицию. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.

«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства», — указал глава государства.

Президент добавил, что «ядерная триада» по-прежнему является надёжным гарантом суверенитета и безопасности РФ, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности.