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Регион
29 октября, 13:08

Путин обозначил позицию России насчёт применения ядерного оружия

Путин: Применение ядерного оружия — крайняя мера, это принципиальная позиция РФ

Применение ядерного оружия является крайней мерой, и Россия подтверждает эту позицию. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.

«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства», — указал глава государства.

Президент добавил, что «ядерная триада» по-прежнему является надёжным гарантом суверенитета и безопасности РФ, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности.

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Напомним, сегодня под руководством Владимира Путина прошла тренировка сил ядерного сдерживания. В прошлый раз стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством главы государства почти ровно год назад. При этом использовались наземные, морские и авиационные силы, проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет.

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Life.ru

Никита Никонов
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