Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию

Заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Москврй по сокращению ядерного оружия без предварительных условий являются манипуляцией и обманом. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью aif.ru.

«Что значит «без предварительных условий»? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — сказал министр.

Лавров обратил внимание на то, что аналогичные предложения поступают от США в адрес Северной Кореи. Он подчеркнул, что переговоры по контролю над вооружениями должны проходить на основе взаимного уважения и отказа от военной конфронтации. Россия уже давно предлагала США вести такие разговоры, напомнил глава внешнеполитического ведомства, и в контексте стратегического диалога с ядерной «пятеркой» США хотели привлечь к переговорам Китай. Однако, по словам министра, Пекин отказался, так как его ядерный потенциал пока не сопоставим с американским или российским.

Россия стремилась вести переговоры, учитывая совокупный ядерный потенциал США, Великобритании и Франции, но сталкивалась с отказами со стороны Вашингтона. Лавров отметил, что цель, продвигаемая США в переговорах, — это самореклама и попытка сформировать общественное мнение о необходимости ограничения вооружений между Москвой и Вашингтоном, не затрагивая запасы ядерного оружия Парижа и Лондона.