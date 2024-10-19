«Мощностей нет»: Эксперты дали прогнозы на создание Украиной ядерного оружия
Эксперт Шкурлатов: Сейчас Украина не может создать серьёзного ядерного оружия
Сейчас у Украины нет возможности создать серьёзное ядерное оружие, так как для этого нужны большие мощности. Об этом рассказал председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.
«Технологических мощностей нет. Ядерное оружие — это обогащённый уран и оружейный плутоний, чего у Киева нет. Для этого нужны огромные промышленные мощности, а для этих мощностей нужна энергия, которой у Украины дефицит, в том числе благодаря нам», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
Однако, по словам эксперта, киевский режим способен на создание грязной бомбы. Он отметил, что Запад знает о таких возможностях режима Зеленского. Шкурлатов добавил: заявления экс-юмориста о ядерном оружии только добавляют напряжения.
Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Киев может создать ядерную бомбу всего за пару недель. Уточнялось, что данный чиновник специализируется на закупках оружия. Он также призвал западные страны «меньше думать о красных линиях» Москвы и больше о «красных линиях» Киева. Однако в офисе Зеленского такие сообщения назвали «ерундой».
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