Сейчас у Украины нет возможности создать серьёзное ядерное оружие, так как для этого нужны большие мощности. Об этом рассказал председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

«Технологических мощностей нет. Ядерное оружие — это обогащённый уран и оружейный плутоний, чего у Киева нет. Для этого нужны огромные промышленные мощности, а для этих мощностей нужна энергия, которой у Украины дефицит, в том числе благодаря нам», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Однако, по словам эксперта, киевский режим способен на создание грязной бомбы. Он отметил, что Запад знает о таких возможностях режима Зеленского. Шкурлатов добавил: заявления экс-юмориста о ядерном оружии только добавляют напряжения.