Путин: России важно иметь современные и готовые к применению стратегические силы

России важно обладать современными готовыми к применению стратегическими силами, заявил президент Владимир Путин в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. Глава государства обратил внимание на рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков.

«Важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы», — сказал российский лидер.