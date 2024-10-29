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Регион
29 октября, 13:07

Путин: России важно иметь современные и готовые к применению стратегические силы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

России важно обладать современными готовыми к применению стратегическими силами, заявил президент Владимир Путин в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. Глава государства обратил внимание на рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков.

«Важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы», — сказал российский лидер.

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Напомним, https://life.ru/p/1690396 В повестке учений — отработка действий должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

Матвей Константинов
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