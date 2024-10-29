Путин: России важно иметь современные и готовые к применению стратегические силы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
России важно обладать современными готовыми к применению стратегическими силами, заявил президент Владимир Путин в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. Глава государства обратил внимание на рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков.
«Важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы», — сказал российский лидер.
Напомним, https://life.ru/p/1690396 В повестке учений — отработка действий должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.