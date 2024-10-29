Под руководством Путина прошла тренировка сил ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. Глава государства наблюдает за ходом учений по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. Видео © Life.ru

Путин добавил, что в рамках учений будут отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

По словам главы государства, России важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы, и страна будет совершенствовать все компоненты своих ядерных сил — ресурсов для этого достаточно.