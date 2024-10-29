Под руководством Путина прошла тренировка сил ядерного сдерживания
Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. Глава государства наблюдает за ходом учений по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.
Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. Видео © Life.ru
Путин добавил, что в рамках учений будут отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.
По словам главы государства, России важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы, и страна будет совершенствовать все компоненты своих ядерных сил — ресурсов для этого достаточно.
Напомним, в прошлый раз стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года. В тренировках были задействованы наземные, морские и авиационные силы РФ, проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет. Так, с космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» , а с атомной подлодки «Тула» выпущена ракета «Синева».
Life.ru