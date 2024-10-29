Путин: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений
Россия не намерена участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время тренировки стратегических сил сдерживания во вторник, 29 октября.
«Мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — сказал глава государства.
Ранее Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. Глава государства наблюдает за ходом учений по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. В прошлый раз стратегические ядерные силы отработали массированный ответный удар под руководством президента России год назад — в октябре 2023 года.
Life.ru