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6 ноября, 16:31

Картаполов уверен, что победа Трампа никак не отразится на поле боя

Депутат Госдумы Андрей Картаполов уверен, что победа Дональда Трампа на выборах президента США никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО.

«Не отразится», — заявил парламентарий в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым.

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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Республиканец уже заявил о своей победе и пообещал не начинать войн, а закончить их. Кстати, ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания на пост президента он «в ту же ночь» позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и в течение суток добьётся мира на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Александр Юнашев
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