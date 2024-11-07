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7 ноября, 01:34

США в спешке хотят передать Украине новый военный пакет до инаугурации Трампа

Politico: США планируют срочно передать Украине пакет военной помощи на $6 млрд

Администрация президента США Джо Байдена пытается ускорить отправку последнего пакета помощи Украине на сумму более шести миллиардов долларов, перед тем как Дональд Трамп вернётся в Белый дом. Об этом сообщает Politico.

Уходящая команда Байдена планирует выделить эти средства на безопасность Киева до дня инаугурации Трампа, так как ожидается прекращение поставок оружия в случае его вступления в должность.

Из этой суммы 2,1 миллиарда долларов будут направлены на новые оборонные заказы у американских подрядчиков, а оставшиеся 4,3 миллиарда долларов пойдут на изъятие оружия со складов. Однако, поскольку на поставку вооружений обычно требуется несколько месяцев, есть опасения, что новая помощь может не дойти до Киева в полном объёме.

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Ранее действующий президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах главы государства. 46-й президент отметил приверженность обеспечению гладкой передачи власти, а также пригласил Трампа на встречу в Белом доме.

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X / U.S. Army

Артём Гапоненко
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