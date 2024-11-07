США в спешке хотят передать Украине новый военный пакет до инаугурации Трампа

Администрация президента США Джо Байдена пытается ускорить отправку последнего пакета помощи Украине на сумму более шести миллиардов долларов, перед тем как Дональд Трамп вернётся в Белый дом. Об этом сообщает Politico.

Уходящая команда Байдена планирует выделить эти средства на безопасность Киева до дня инаугурации Трампа, так как ожидается прекращение поставок оружия в случае его вступления в должность.

Из этой суммы 2,1 миллиарда долларов будут направлены на новые оборонные заказы у американских подрядчиков, а оставшиеся 4,3 миллиарда долларов пойдут на изъятие оружия со складов. Однако, поскольку на поставку вооружений обычно требуется несколько месяцев, есть опасения, что новая помощь может не дойти до Киева в полном объёме.