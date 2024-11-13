Избранный президент США Дональд Трамп назначит бывшего директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа новым главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Эта информация была обнародована переходной командой политика.

Рэтклифф сыграл ключевую роль в разоблачении фальшивых утверждений о вмешательстве России в избирательную кампанию Трампа в 2016 году, которые, по словам команды, распространялись предвыборным штабом Хиллари Клинтон.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, что Рэтклифф отказался вводить в заблуждение американскую общественность по поводу компрометирующих данных, найденных на ноутбуке Хантера Байдена — сына нынешнего президента Джо Байдена.