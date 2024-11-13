Трамп выбрал новым главой ЦРУ экс-директора Национальной разведки США
Дональд Трамп назначит экс-директора Нацразведки Джона Рэтклиффа главой ЦРУ
Новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Обложка © Х / John Ratcliffe
Избранный президент США Дональд Трамп назначит бывшего директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа новым главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Эта информация была обнародована переходной командой политика.
Рэтклифф сыграл ключевую роль в разоблачении фальшивых утверждений о вмешательстве России в избирательную кампанию Трампа в 2016 году, которые, по словам команды, распространялись предвыборным штабом Хиллари Клинтон.
Кроме того, в заявлении подчёркивается, что Рэтклифф отказался вводить в заблуждение американскую общественность по поводу компрометирующих данных, найденных на ноутбуке Хантера Байдена — сына нынешнего президента Джо Байдена.
Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за того, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп может провести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей-Ди Вэнса. Согласно ей, в этом случае Москва сохранит за собой ряд территорий. Кроме того, план исключает вступление Украины в НАТО.