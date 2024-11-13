Стало известно о переживаниях в Киеве из-за плана Трампа о переговорах с Россией

Киев обеспокоен тем, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп может провести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей-Ди Вэнса. Об этом пишет The Economist.

Согласно формуле, в этом случае Москва сохранит за собой ряд территорий. Кроме того, этот план исключает вступление Украины в НАТО.