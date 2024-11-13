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12 ноября, 23:02

Стало известно о переживаниях в Киеве из-за плана Трампа о переговорах с Россией

The Economist: Киев обеспокоен, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс. Обложка © X / JD Vance

Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс. Обложка © X / JD Vance

Киев обеспокоен тем, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп может провести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей-Ди Вэнса. Об этом пишет The Economist.

Согласно формуле, в этом случае Москва сохранит за собой ряд территорий. Кроме того, этот план исключает вступление Украины в НАТО.

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Ранее сообщалось, что Трампа заинтересовали два пункта из «плана победы» Зеленского. Один из них, по данным американских источников, касается доступа Штатов к украинским ресурсам.

Артур Лапсаков
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