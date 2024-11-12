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12 ноября, 10:08

Трампа заинтересовали 2 пункта из «плана победы» Зеленского

FT: Трампу интересен в «плане победы» Зеленского пункт о доступе к ресурсам

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР

Вновь избранный на пост президента США Дональд Трамп выразил интерес к «плану победы» Владимира Зеленского исключительно в отношении двух пунктов, один из них касается доступа Штатов к украинским ресурсам. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, комментируя встречу двух политиков в Нью-Йорке ещё в сентябре текущего года.

«Две идеи были изложены в «плане победы» Зеленского, имея в виду именно Трампа... Позднее эти предложения были представлены Трампу, когда (Зеленский) встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре», — говорится в материале.

По мнению издания, Киев старательно подстраивал свой «план победы» под Трампа, видимо, уже тогда полагая, что он может возглавить Белый дом. Американского политика в частности заинтересовал доступ к сырью на Украине и развёртывание украинских войск в Европе для укрепленрия обороны НАТО.

В статье утверждается, что представители Республиканской партии консультировали украинских чиновников о том, как правильно составить «план победы», чтобы Киев продолжил пролучать американскую помощь даже в случае прихода к власти Трампа. Последний действительно выразил свою заинтересованность предложениями, особенно в части раздела украинских ресурсов.

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Как ранее сообщал Life.ru, в сентябре Зеленский прибыл в Штаты для представления своего «плана победы». Переговоры Трампа с главой киевского режима продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Украину. Так называемый «план победы» состоит из пяти пунктов и нескольких секретных дополнений. В частности Зеленский требует принять Украину в НАТО и снять все ограничения на использование дальнобойного оружия против РФ.

Татьяна Миссуми
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