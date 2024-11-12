Трампа заинтересовали 2 пункта из «плана победы» Зеленского

Вновь избранный на пост президента США Дональд Трамп выразил интерес к «плану победы» Владимира Зеленского исключительно в отношении двух пунктов, один из них касается доступа Штатов к украинским ресурсам. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, комментируя встречу двух политиков в Нью-Йорке ещё в сентябре текущего года.

«Две идеи были изложены в «плане победы» Зеленского, имея в виду именно Трампа... Позднее эти предложения были представлены Трампу, когда (Зеленский) встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре», — говорится в материале.

По мнению издания, Киев старательно подстраивал свой «план победы» под Трампа, видимо, уже тогда полагая, что он может возглавить Белый дом. Американского политика в частности заинтересовал доступ к сырью на Украине и развёртывание украинских войск в Европе для укрепленрия обороны НАТО.

В статье утверждается, что представители Республиканской партии консультировали украинских чиновников о том, как правильно составить «план победы», чтобы Киев продолжил пролучать американскую помощь даже в случае прихода к власти Трампа. Последний действительно выразил свою заинтересованность предложениями, особенно в части раздела украинских ресурсов.