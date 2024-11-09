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9 ноября, 15:47
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«Боится завершения конфликта»: Фицо раскрыл реакцию Зеленского на победу Трампа на выборах

Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа, так как боится завершения конфликта

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Владимир Зеленский пребывал в шоке из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США, так как опасается завершения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я собственными глазами видел [Владимира] Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали [Владимир] Зеленский. Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — указал политик в эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо добавил, что Зеленский беспокоится, так как не имеет политического мандата. В то же время Украина, по словам словацкого премьер-министра, полагается на огромные финансовые займы. Фицо также напомнил, что Трамп перед выборами обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов, что, по его словам, скорее является предвыборным заявлением, так как решить этот вопрос в такие сроки крайне трудно. Однако словацкий политик выразил уверенность, что новый хозяин Белого дома будет стараться продемонстрировать результаты в решении украинского кризиса.

«А сейчас вопрос. Он может прийти и сказать президенту [Владимиру] Путину: господин президент, если не завершишь войну на Украине, то забросаем вас атомными бомбами? Этого он сказать не может, так что может быть лишь другое решение. Другое решение: произойдёт значительное снижение поддержки Украины со стороны США», — отметил Фицо.

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Напомним, что Дональд Трамп уже объявил о своей победе на президентских выборах в США. В украинской Раде отметили, что после победы республиканца Киеву следует забыть о «плане победы» Владимира Зеленского и любых других предложениях, при которых Запад что-то должен дать Украине. Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что в новом статусе американский политик перекроет поставки техники Украине.

Дарья Нарыкова
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