«Боится завершения конфликта»: Фицо раскрыл реакцию Зеленского на победу Трампа на выборах

Владимир Зеленский пребывал в шоке из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США, так как опасается завершения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я собственными глазами видел [Владимира] Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали [Владимир] Зеленский. Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — указал политик в эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо добавил, что Зеленский беспокоится, так как не имеет политического мандата. В то же время Украина, по словам словацкого премьер-министра, полагается на огромные финансовые займы. Фицо также напомнил, что Трамп перед выборами обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов, что, по его словам, скорее является предвыборным заявлением, так как решить этот вопрос в такие сроки крайне трудно. Однако словацкий политик выразил уверенность, что новый хозяин Белого дома будет стараться продемонстрировать результаты в решении украинского кризиса.