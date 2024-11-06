Букмекеры оценили возможность Трампа поставить точку в конфликте на Украине за 90 дней

Букмекерская компания Polymarket увеличила свою оценку вероятности того, что Дональд Трамп, который объявил о победе на выборах в США, сможет разрешить конфликт на Украине в течение 90 дней, до 45%.

Согласно информации агентства, резкий рост вероятности завершения конфликта наблюдался 6 ноября в процессе подсчёта голосов на президентских выборах. Наивысший уровень вероятности, равный 56%, был зафиксирован несколько часов назад, но затем он постепенно уменьшился до 45%.