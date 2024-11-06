Букмекеры оценили возможность Трампа поставить точку в конфликте на Украине за 90 дней
Polymarket: Трамп может завершить украинский конфликт за 90 дней
Букмекерская компания Polymarket увеличила свою оценку вероятности того, что Дональд Трамп, который объявил о победе на выборах в США, сможет разрешить конфликт на Украине в течение 90 дней, до 45%.
Согласно информации агентства, резкий рост вероятности завершения конфликта наблюдался 6 ноября в процессе подсчёта голосов на президентских выборах. Наивысший уровень вероятности, равный 56%, был зафиксирован несколько часов назад, но затем он постепенно уменьшился до 45%.
Тем не менее такая оценка значительно выше показателей, наблюдавшихся в конце октября и начале ноября, когда вероятность оставалась на среднем уровне около 30%.
Напомним, Трамп уже объявил свою победу на президентских выборах в США. По последним данным, республиканец набрал 277 голосов выборщиков, тогда как его соперница Камала Харрис — только 226. В Раде отметили, что после победы Трампа Украине следует забыть о «плане победы» Зеленского и любых других предложениях, при которых Запад что-то должен Незалежной. Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что в новом статусе американский политик перекроет поставки техники Украине. В России же ждут от Трампа сделку с подвохом по конфликту до конца года.
Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz