«СВО не закончится»: Вассерман сделал суровый прогноз о плане Трампа
Вассерман: С приходом к власти Трампа ситуация в зоне СВО не изменится
После того, как стало известно о победе Дональда Трампа на выборах президента США, у некоторых россиян появилась надежда, что украинский конфликт наконец-то закончится. Однако именитый эрудит Анатолий Вассерман усомнился, что республиканец будет делать что-то хорошее для России. Он считает, что окончания боевых действий в зоне СВО не предвидится.
«СВО, конечно, не закончится. Приход Трампа несколько сократит силовую поддержку террористической организации под названием Украина. Но только потому, что демократов и республиканцев поддерживают разные группы производителей вооружений. Уйдёт несколько месяцев на перераспределение денежных потоков между этими группами. Это создаст небольшую паузу в поддержке террористов на Украине. Но потом поддержка снова возобновится. Так что нам не надо надеяться на Трампа, а надо своими силами дожимать и добивать боевиков», — заявил Вассерман в интервью сайту MK.ru.
Он считает, что сейчас Трамп может изобразить хорошее отношение к нам, но только сугубо в своих интересах. В частности, он сам прямо заявлял, что хочет рассорить Россию и Китай. По мнению эрудита, для этого политик надеется уговорить нас прекратить силовую поддержку КНР, а потом, угрожая Китаю, подчинить его себе. Уже после этого США может взяться за нас.
«Прекратится это в тот момент, когда Трамп, как и многие политики до него, поймёт, что на нас как сядешь, так и слезешь», — отметил Вассерман.
Ранее Вассерман выразил мнение, что хотя Трамп и будет официальным президентом США, править за него станет Камала Харрис. Также эрудит заявил, что для России будет выгоднее, если на пост лидера страны встанет Харрис. Он уверен, что она доведёт Соединенные Штаты до их разъединения и продолжит помогать Украине в ущерб экономике страны.
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