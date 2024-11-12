«СВО не закончится»: Вассерман сделал суровый прогноз о плане Трампа

После того, как стало известно о победе Дональда Трампа на выборах президента США, у некоторых россиян появилась надежда, что украинский конфликт наконец-то закончится. Однако именитый эрудит Анатолий Вассерман усомнился, что республиканец будет делать что-то хорошее для России. Он считает, что окончания боевых действий в зоне СВО не предвидится.

«СВО, конечно, не закончится. Приход Трампа несколько сократит силовую поддержку террористической организации под названием Украина. Но только потому, что демократов и республиканцев поддерживают разные группы производителей вооружений. Уйдёт несколько месяцев на перераспределение денежных потоков между этими группами. Это создаст небольшую паузу в поддержке террористов на Украине. Но потом поддержка снова возобновится. Так что нам не надо надеяться на Трампа, а надо своими силами дожимать и добивать боевиков», — заявил Вассерман в интервью сайту MK.ru.

Он считает, что сейчас Трамп может изобразить хорошее отношение к нам, но только сугубо в своих интересах. В частности, он сам прямо заявлял, что хочет рассорить Россию и Китай. По мнению эрудита, для этого политик надеется уговорить нас прекратить силовую поддержку КНР, а потом, угрожая Китаю, подчинить его себе. Уже после этого США может взяться за нас.

«Прекратится это в тот момент, когда Трамп, как и многие политики до него, поймёт, что на нас как сядешь, так и слезешь», — отметил Вассерман.