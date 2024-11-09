СМИ заявили о подготовке Трампом плана по разрушению связей между РФ, КНР, Ираном и КНДР

Избранный президент США Дональд Трамп намерен разрушить дружеские связи между Россией, Китаем, КНДР и Ираном. Об этом пишет The Hill.

«Трамп подходит к каждой из них [стран] в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Поскольку они во многом действуют сообща, а мы более изолированы и одиноки, то баланс сил действительно смещается в их пользу», — заявила старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.