СМИ заявили о подготовке Трампом плана по разрушению связей между РФ, КНР, Ираном и КНДР
The Hill: Трамп попытается разрушить связи между Россией, Ираном, Китаем и КНДР
Избранный президент США Дональд Трамп намерен разрушить дружеские связи между Россией, Китаем, КНДР и Ираном. Об этом пишет The Hill.
«Трамп подходит к каждой из них [стран] в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Поскольку они во многом действуют сообща, а мы более изолированы и одиноки, то баланс сил действительно смещается в их пользу», — заявила старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.
Свой взгляд на ситуацию также изложил исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер. Он заявил, что лучший способ для противостояния вышеупомянутой четвёрке стран — это «помочь Украине одержать победу». По данным журналистов, некоторые американские дипломаты называют группу четырёх стран CRINK, а также «осью потрясений». Некоторые лица в Вашингтоне считают, что Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян якобы хотят лишить США мирового господства.
Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал республиканец Дональд Трамп. Он обошёл свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с лидером РФ Владимиром Путиным ещё не беседовал. Политик признался, что допускает общение с российским президентом. В Кремле заверили, что теоретически Путин готов побеседовать с Трампом, но никакой конкретики никто Белому дому предлагать не будет.
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