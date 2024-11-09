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9 ноября, 15:14

СМИ узнали, о чём Макрон упрашивал Трампа по телефону

WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от РФ при переговорах по Украине

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, 2017 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, 2017 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Французский лидер Эмманюэль Макрон упрашивал нового президента США Дональда Трампа, чтобы он договорился с Кремлём о реальных уступках при начале переговоров по Украине. Американский лидер держался нейтрально и уклонялся от заявлений, сообщает The Wall Street Journal.

«Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля... По словам информированных источников, Трамп в ходе разговоров вёл себя уклончиво по вопросу Украины, в основном слушая и задавая вопросы», — сообщает газета.

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Недавно сообщили, что администрация Дональда Трампа размышляет над новым сценарием окончания украинского конфликта. Он якобы включает в себя: заморозку линии фронта, создание демилитаризованной зоны, отказ на ближайшие 20 лет от интеграции Украины в НАТО, но взамен — снабжение её оружием.

Николай Рюмин
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