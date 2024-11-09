СМИ узнали, о чём Макрон упрашивал Трампа по телефону

Французский лидер Эмманюэль Макрон упрашивал нового президента США Дональда Трампа, чтобы он договорился с Кремлём о реальных уступках при начале переговоров по Украине. Американский лидер держался нейтрально и уклонялся от заявлений, сообщает The Wall Street Journal.

«Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля... По словам информированных источников, Трамп в ходе разговоров вёл себя уклончиво по вопросу Украины, в основном слушая и задавая вопросы», — сообщает газета.