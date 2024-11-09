СМИ узнали, о чём Макрон упрашивал Трампа по телефону
WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от РФ при переговорах по Украине
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, 2017 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Французский лидер Эмманюэль Макрон упрашивал нового президента США Дональда Трампа, чтобы он договорился с Кремлём о реальных уступках при начале переговоров по Украине. Американский лидер держался нейтрально и уклонялся от заявлений, сообщает The Wall Street Journal.
«Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля... По словам информированных источников, Трамп в ходе разговоров вёл себя уклончиво по вопросу Украины, в основном слушая и задавая вопросы», — сообщает газета.
Недавно сообщили, что администрация Дональда Трампа размышляет над новым сценарием окончания украинского конфликта. Он якобы включает в себя: заморозку линии фронта, создание демилитаризованной зоны, отказ на ближайшие 20 лет от интеграции Украины в НАТО, но взамен — снабжение её оружием.