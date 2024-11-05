Трамп победит, но править будет Харрис: Вассерман дал прогноз по выборам президента США
Вассерман заявил, что выборы в США выиграет Трамп, но президентом объявят Харрис
Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман дал свой прогноз по поводу результатов выборов в США. Он считает, что большинство американцев проголосуют за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, однако вместо него на пост лидера страны займёт кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
«Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис. Сделают также, как было в 2020-м году, когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями. Я сам, естественно, эти бюллетени не проверял, но, извините, когда на избирательных участках при подсчёте голосов активисты Демократической партии не подпускают активистов Республиканской партии к столам, где идет подсчет, то выводы напрашиваются сами», — цитирует Вассермана сайт MK.ru.
В Америке идёт массированная фальсификация выборов, считает парламент. Также эрудит заявил, что для России будет выгоднее, если на пост лидера страны встанет Харрис. Он уверен, что она доведёт Соединенные Штаты до их разъединения и продолжит помогать Украине в ущерб экономике страны.
В Кремле ранее заявляли, что исход выборов в США не принципиален для России. Напомним, голосование стартовало сегодня, 5 ноября. На первом открывшемся участке политики получили равное количество голосов.
ТАСС / Владимир Гердо