Конец близко: На Украине заговорили о критическом моменте для переговорной позиции Киева
Reuters: Киев стремится укрепить переговорную позицию до инаугурации Трампа
Киев опасается вероятного снижения военной поддержки со стороны Штатов и стремится укрепить свои переговорные позиции до инаугурации Дональда Трампа на пост американского президента в январе 2025 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оставшегося анонимным украинского чиновника.
«Эта зима — критический момент. Я надеюсь, что конфликт подходит к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — говорится в материале.
Собеседник агентства добавил, что усилить свои позиции в переговорах киевский режим рассчитывал в том числе с помощью пресловутого «плана победы». Получилось неважно — ни один из пяти пунктов документа так и не был выполнен.
Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что из-за недостаточной поддержки от Запада Украине приходится каннибализировать собственные электростанции для ремонта объектов энергетической инфраструктуры. СМИ утверждают, что украинская сторона не добилась получения необходимых запчастей от партнёров из-за бюрократических проблем, поэтому было принято решение использовать уцелевшие комплектующие с Кураховской ТЭС для других станций по всей Незалежной.
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