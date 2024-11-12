Конец близко: На Украине заговорили о критическом моменте для переговорной позиции Киева

Киев опасается вероятного снижения военной поддержки со стороны Штатов и стремится укрепить свои переговорные позиции до инаугурации Дональда Трампа на пост американского президента в январе 2025 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оставшегося анонимным украинского чиновника.

«Эта зима — критический момент. Я надеюсь, что конфликт подходит к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — говорится в материале.

Собеседник агентства добавил, что усилить свои позиции в переговорах киевский режим рассчитывал в том числе с помощью пресловутого «плана победы». Получилось неважно — ни один из пяти пунктов документа так и не был выполнен.